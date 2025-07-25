«الداخلية» تكشف ملابسات العثور على رضيع «حديث الولادة» بالإسكندرية

الاسكندرية كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن عثور أحد المواطنين على رضيع «حديث الولادة» بالإسكندرية. وقالت الداخلية في بيان مساء الخميس، إنه «في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن عثور أحد المواطنين على رضيع «حديث الولادة» بالإسكندرية، بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم) بعثوره على رضيع»حديث الولادة«بجوار أحد صناديق القمامة بالمنطقة محل سكنه». وأضافت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبتا الواقعة (سيدتين «والدة الطفل ووالدتها»– مقيمتان بدائرة القسم) وبمواجهتهما أقرتا بإرتكاب الواقعة وإعترفت إحداهما بأن الطفل نجلها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية». المصري اليوم

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

