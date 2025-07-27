ما يستدعي التعليق بعد إعلان اللافتة الجديدة للمليشيا وكلاب صيدها أنّه علي صانع القرار في الدولة والحكومة السودانية أن يعمل علي تسريع وتنويع اللعب عبر الأطراف ونقل الكرة سريعاً إلي الجزء الأخير من ملعب الخصم ..

■ الطريقة السلحفائية التي يتم بها تشكيل ( حكومات) كامل إدريس ستضر كثيراً ببلادنا .. رئيس الوزراء غرق حتي أذنيه في برجوبة المجاملات الوزارية وترك المهمة الأساسية التي تم استقدامه لها ..مخاطبة المجتمع الدولي .. والواقع أن الرجل بعد ربع عام من تعيينه عجز عن تقديم ما يفتح نوافذ الأمل لغدٍ جديد ..

■ ما يستدعي التعليق يا ( فل مارشال ) مناوي أن اللافتة الجديدة ستكون جاهزة للاستخدام وتقديم كامل خدمات الدعارة السياسية في أرقي فنادق التآمر في العالم .. من يدفعون أجرة الأروكسترا جاهزون .. علينا ألا نقلل من هذه الخطوة .. المطلوب أن نبني علي نقاط قوتنا .. الواقع أننا غارقون في مماحكات لاجدوي منها وزيارات استعراضية بلا معني.. لسنا في منافسة مع أحد .. لكن كثرة تحضير الكرة ربما تقود لنشلة البلد بقوون مغربية في سقف المرمي ..

■ لا تقللوا من خطورة اللافتة الجديدة لمليشيات التمرد ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد