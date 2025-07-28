إلي الأخ خالد الإعيسر وزير الإعلام ..

■ إلي الأخ الدكتور محمد عبدالله درف وزير العدل ..

■ إلي الأخ النائب العام لجمهورية السودان ..

■ اليوم تم اعتقال الصحفي محمد عثمان الرضي داخل مدينة القضارف وتم ايداعه القسم الأوسط لشرطة المدينة تمهيداً لترحيله إلي مدينة بورتسودان لمواجهة تحريات في بلاغ بنيابة المعلوماتية ..

■ قلنا من قبل إن الصحفيين الذين يخضعون لقانون معلوم ومعروف يتم بموجبه منحهم القيد الصحفي وبطاقة ممارسة مهنة الصحافة .. وهي بطاقة تتكئ علي تقاليد وأعراف راسخة تضعها علي الأقل في مصاف بطاقات الهوية التي تمنح حاملها قدراً من التقدير والإحترام ظل محفوظاً ومعمولاً به حتي هبطت علينا ظاهرة مطاردة الصحفيين والإعلاميين وملاحقتهم بالبكاسي والمأموريات العابرة للولايات ..

■ أمام وزيري العدل والإعلام والنائب العام نطرح ونجدد الشكوي.. نعم .. لا كبير علي القانون .. لكن لماذا تتعسف بعض الجهات في تعاملها مع الصحفيين والإعلاميين الذين يمكن مناداتهم واستدعاؤهم للتحقيق بأساليب أفضل وأرقي من طريقة أفلام الكابوي الحالية!!

■ قبل سنوات تم التوافق بين وزارتي العدل والإعلام علي مركزية نيابة الصحافة والمطبوعات بعد أن تنامت ظاهرة ترحيل رؤساء تحرير الصحف إلي الولايات لمواجهة بلاغات نشر صحفي .. اليوم نجدد الطلب بالنظر في أسباب هذا التعسف في مواجهة الصحفيين وتعمد القبض عليهم وإيداعهم حراسات الأقسام ليبقوا أياماً ثم ترحيلهم والتحري معهم لاحقاً ..

■ نتساءل عن أسباب تغييب نيابة الصحافة والمطبوعات وهي الجهة التي كانت تتولي التحري مع الصحفيين المقيدين بالقانون .. ما نعايشه اليوم أن الصحفي تتم ملاحقته والقبض عليه دون إخطار مؤسسته .. ثم لاحقاً يتم تقديمه للنيابة المختصة ..

■ مشاكل الصحفيين والإعلاميين مع تعسف الأجهزة الرسمية لن تتوقف .. مانرجوه أن تتم مراجعة هذه الطريقة المحزنة في الضبط والإحضار ..طريقة تكشف عن تشفي أكثر منها وسيلة للتحري ..

■ شكراً عميقاً للمك متوكل دكين مك عموم البوادرة والذي كان الأستاذ الصحفي محمد عثمان الرضي ضيفاً عليه في أم شجرة .. سعي المك دكين لتهدئة القوة الشرطية المكلفة بتنفيذ أمر اعتقال الرضي .. أخيراً نزلوا علي رأي المك متوكل .. نقلوا تنفيذ أمر الاعتقال إلي قلب مدينة القضارف !!

■ الحرية للأستاذ محمد عثمان الرضي ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد