وكيل وزارة الصحة يبحث الأوضاع الصحية بغرب كردفان

شهدت قاعة الحجر الصحي بمدينة بورتسودان الاثنين اجتماعًا موسعًا بين وكيل وزارة الصحة ، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، ووزير الصحة والتنمية الاجتماعية بغرب كردفان، الدكتور عاطف إبراهيم أبو عنجة، والوفد المرافق له، لمناقشة تداعيات الوضع الصحي الراهن بالولاية في أعقاب الانتهاكات المستمرة من مليشيات الدعم السريع المتمردة

القطاع الصحي في غرب كردفان، مشددًا على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم رغم التحديات، وضرورة مكافحة الأوبئة وتوفير المعينات الصحية.

وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي، خاصة في ظل نزوح عددا كبيرا من المواطنين نحو مدينة الأبيض، مما أدى إلى ضغط كبير على الخدمات الصحية. وقد تم التأكيد على ضرورة عودة المنظمات الإنسانية للعمل داخل الولاية، لسد الفجوات وتقديم الخدمات للمواطنين والنازحين.

شمل الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لأداء الوزارة خلال الفترة الماضية، ومناقشة الاحتياجات العاجلة، من بينها الإمداد الدوائي، بالإضافة إلى وضع آليات لضمان توصيل الإمدادات الطبية للمناطق المتأثرة.

أبدى وكيل الوزارة التزامًا واضحًا بتذليل العقبات التي تواجه . معلنا عن مشروع لتوفير ثلاث عيادات جوالة، إلى جانب سيارة إسعاف بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى دعم مستمر لغرفة عمليات الطوارئ ومبادرات تأهيل المستشفيات بعد تحرير كافة محليات الولاية.