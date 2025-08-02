بنين تطلق منصة رقمية لضمان حق العودة للأفارقة ونيل الجنسية

إفريقيا - خريطة أطلقت حكومة بنين منصة رقمية بعنوان “ماي أفرو أوريجينز” مخصصة لاستقبال طلبات المنحدرين من أصل إفريقي، الراغبين في نيل جنسية البلاد. وتتيح المنصة تقديم الطلبات ودفع الرسوم ومتابعة الإجراءات إلكترونياً. وتكرس المبادرة لأول مرة حق العودة التاريخي لأحفاد ضحايا تجارة الرقيق. الجزيرة – افريقيا

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