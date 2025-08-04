حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل ورشة بالقاهرة

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قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس 5 شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بالتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار داخل ورشة بالطابق الأرضى ملك أحدهم.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بالطابق الأرضى ملك أحدهم، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 10 أمتار، كما عُثر بحوزتهم على مجموعة من الأدوات والمعدات المستخدمة فى عملية الحفر.
بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة حوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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