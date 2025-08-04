دورات تعريفية بالمنصات الرقمية في مجال الصحة بكسلا

بدأت يوم الأحد الدورات التعريفية بالمنصات الرقمية في مجال الصحة تجويداً لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، ضمن مشروعي (شير وثابت) الممولين من البنك الدولي عبر منظمتي اليونسيف والصحة العالمية.

وقال مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالإنابة د.احمد محمد عبدالله بمركز صحي السوريبة بمدينة كسلا، إن مشروع المساعدة الصحية والاستجابة الصحية (شير) يدعم التكلفة التشغيلية، وحوافز للعاملين، بجانب توفير الإمداد ليخدم 420 مؤسسة صحية في 18ولاية، فيما يخدم مشروع ثابت 3 ولايات نهر النيل، كسلا والشمالية.

واكدت ممثلة التغطية الصحية الشاملة الاستاذة تماضر محمد صالح، ان استخدام التكنولوجيا في النظام الصحي لتحسين الرعاية الصحية الأساسية، ضمن التحول الرقمي بالشراكة مع (E connet AFRICA).

وقطع مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بصحة كسلا د. حسن محمد علي، بأن التواصل الرقمي قفزة في سبيل تحسين خدمات الرعاية، وتسهيل للتواصل بين مراكز تقديم الخدمة الإدارة.