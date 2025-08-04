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سحب الجنسية الكويتية من 56 حالة وإسقاطها عن شخص

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • سحب الجنسية الكويتية من 56 حالة وإسقاطها عن شخص 1/2
  • سحب الجنسية الكويتية من 56 حالة وإسقاطها عن شخص 2/2

الكويت

صدر مرسوم رقم 138 لسنة 2025، بإسقاط الجنسية الكويتية من أحد الأشخاص.كما صدر مرسوم رقم 139 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من 56 شخصا وممن قد يكون اكتسبها معهم بطريق التبعية.

وجاء في المرسومين اللذين نشرتهما جريدة «الكويت اليوم»، أن ذلك بناء على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

الأنباء الكويتية

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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