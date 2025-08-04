سحب الجنسية الكويتية من 56 حالة وإسقاطها عن شخص

صدر مرسوم رقم 138 لسنة 2025، بإسقاط الجنسية الكويتية من أحد الأشخاص.كما صدر مرسوم رقم 139 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من 56 شخصا وممن قد يكون اكتسبها معهم بطريق التبعية.

وجاء في المرسومين اللذين نشرتهما جريدة «الكويت اليوم»، أن ذلك بناء على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

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