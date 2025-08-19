كامل إدريس : مئات الآلاف يموتون جوعا بصورة متعمدة ومقصودة في مدينة الفاشر

وجه رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس نداءا للامين العام للأمم المتحدة مناشدا مجلس الأمن والجمعية العامة بفك الحصار على الفاشر وفتح الممرات الإنسانية لايصال المساعدات للسكان ومنع استخدام سلاح التجويع ضد المواطنين فالقانون الدولي يحظر استخدام التجويع كسلاح في الحروب.

جاء في الرسالة:

صاحب السعادة الأمين العام للأمم المتحدة.

أصحاب السعادة أعضاء مجلس الأمن الموقرون، والسادة ممثلو الوفود الكريمة في الجمعية العامة،

أقف أمامكم اليوم بنداء عاجل ومؤلم. مدينة الفاشر تحت الحصار. مئات الآلاف من المدنيين محاصرون. العائلات تتضور جوعاً، والأطفال يموتون أمام أعيننا بسبب نقص الموارد العالمية، بل بسبب عرقلة متعمدة ومقصودة.

هذه ليست مجرد أزمة إنسانية؛ إنها اختبار أخلاقي للأمم المتحدة. فالقانون الدولي يحظر استخدام التجويع كسلاح في الحروب. الحق في الحياة، وفي الغذاء، وفي الرعاية الطبية ليست امتيازات، بل حقوق إنسانية أساسية. ومع ذلك، فإن هذه الحقوق تُنتهك في الفاشر مع مرور كل ساعة.

أناشد مجلس الأمن والجمعية العامة: تحركوا الآن. فكوا الحصار. افتحوا الممرات الإنسانية. لا يستطيع سكان الفاشر الانتظار لمزيد من النقاشات الإجرائية أو القرارات المؤجلة. نجاتهم تعتمد على تحرككم العاجل والمتحد.

سيذكر التاريخ ما إذا كانت الأمم المتحدة قد اختارت الصمت أم التضامن، وهل سمحت لمدينة بأكملها أن تفنى، أم وقفت بثبات لحماية الأبرياء.

كامل إدريس

رئيس وزراء السودان