شاهد بالصورة والفيديو.. طفلة سودانية تبهر مذيع سعودي بلباغتها وتحدثها باللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة والجمهور يفخر بها

خطفت طفلة سودانية, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد حديثها خلال استضافة أجريت معها بإحدى المحطات السعودية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أبهرت الطفلة السودانية, المذيع السعودي, الذي أجرى معها مقابلة سريعة بالشارع العام. الطفلة تحدثت باللغتين الإنجليزية أولاً ثم ترجمت ما قالته باللغة العربية, معبرة عن شكرها للملكة العربية السعودية, على حسن استضافتها للسودانيين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

