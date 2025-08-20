تجاوزت 2 مليار جنيه.. تقديرات اولية للخسائر الناجمة عن نهب مليشيا اسرة دقلو لمستشفى الصائم للعيون بمدني

بدأت مستشفى الشيخ الصائم لعلاج وجراحة العيون بمدني في التعافي واستعادة خدماتها العلاجية والجراحية لمواطني ولاية الجزيرة والولايات المجاورة، رغم الدمار الكبير الذي لحق بها نتيجة النهب والتخريب الممنهج من قِبل مليشيا أسرة دقلو المتمردة.

وأكد الأستاذ أبا ذر أحمد مدير الشؤون المالية والإدارية بالمستشفى، في تصريح لـ(سونا)، أن التقديرات الأولية للخسائر المترتبة على الدمار والنهب تجاوزت 2 مليار جنيه، شملت الأجهزة الحساسة والعملية والبنية التحتية.

وأشاد بالدعم المستمر من حكومة الولاية لإعادة إعمار وتأهيل المستشفى عبر توفير المعدات الحديثة ووحدات الطاقة الشمسية لضمان استعادة كامل الخدمات.

وفي ذات السياق أوضح د. عبد الرحمن أبا يزيد اختصاصي طب وجراحة العيون أن الجهود تكللت باستئناف خدمات العيادات والطوارئ، إلى جانب التدريب الطبي للأطباء.

وكشف عن العمل على استعادة الجراحات المتقدمة في الشبكية والجلوكوما والحول، فضلاً عن الجراحات التجميلية.

وأكد انتظام عمليات الماء الأبيض بمعدل 25 عملية يومياً إضافة لعمليات الطوارئ، مشيراً إلى استقرار الخدمة بنسبة عالية تلبي احتياجات المرضى من ولايات شرق ووسط السودان.

ودعا د. أبا يزيد إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية لدعم المستشفى حتى يضطلع بدورها الرائد في خدمة مرضى العيون بالسودان.