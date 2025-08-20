شاهد بالفيديو.. في لقطة كوميدية أثارت ضحكات الجمهور.. مدير مدرسة سوداني يطارد طلابه ويجري خلفهم بعد أن قام بضبطهم يغنون ويرقصون داخل حرم المدرسة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار ضحكات الجمهور والمتابعين الذين قاموا بمشاركته عبر صفحاتهم الشخصية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع الكوميدي أظهر مدير مدرسة أساس حسبما عرفه ناشرو الفيديو, وهو يقوم بمطاردة التلاميذ. المدير ضبط التلاميذ وهم يغنون ويرقصون أثناء دخولهم حرم المدرسة ليقوم بمطاردتهم بطريقة كوميدية وبسرعة فائقة لفتت أنظار المتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

