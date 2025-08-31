شاهد بالفيديو.. الأوضاع تنفجر داخل الدعم السريع.. أبناء قبيلة البني هلبة داخل المليشيا يعتدون على القائد الميداني البارز “يأجوج ومأجوج” بطريقة وحشية

انفجرت الأوضاع داخل مليشيا الدعم السريع, وذلك بعد تطور الأحداث مؤخراً في ظل الانتقادات التي وجهت لبعض القادة إضافة للتمييز العنصري داخل المليشيا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد انفجرت الأوضاع صباح السبت, بعد ظهور فيديو أثار ضجة واسعة وذلك بعد تداوله على نطاق واسع. وأظهر الفيديو اعتداء أبناء من قبيلة “البني هلبة”, المعروفة داخل الدعم السريع, على القائد الميداني البارز محمد الفاتح المعروف باسم”يأجوج ومأجوج”. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام أفراد قبيلة “البني هلبة”, بالإعتداء على “يأجوج ومأجوج”, بطريقة وحشية داخل إحدى السيارات الخاصة بهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

