شاهد بالفيديو.. حرب القبلية تشتعل داخل المليشيا.. أبناء “المحاميد” بالدعم السريع يتوعدون الشخص الذي قام بالإعتداء على إبنهم “يأجوج ومأجوج”: (بتتركب بتتركب حتى لو قاعد في بيت أمك)

تصاعدت الأحداث داخل مليشيا الدعم السريع, بصورة كبيرة يوم السبت, وذلك بعد ظهور مقطع فيديو وثق اعتداء أبناء “البني هلبة”, على القائد الميداني بالمليشيا محمد الفاتح.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن أبناء قبيلة البني هلبة, كانوا قد اعتقلوا القائد الميداني المعروف باسم “يأجوج ومأجوج”, واعتدوا عليه بطريقة وحشية داخل سيارة خاصة بهم.
وأندلعت حرب قبلية داخل صفوف المليشيا بسبب فيديو الإعتداء, حيث قام أبناء من قبيلة “المحاميد”, بتصوير مقطع فيديو عبروا فيه عن غضبهم الشديد لما حدث.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد توعد أحد أبناء قبيلة “المحاميد”, الشخص الذي قام بالإعتداء على “يأجوج ومأجوج”, وقال موجهاً حديثاً للشخص: (بتتركب بتتركب حتى لو قاعد في بيت أمك).
الخرطوم
