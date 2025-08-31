شاهد بالفيديو.. الفنانة هالة عمر تثير ضجة إسفيرية واسعة وتعرض نفسها لسخرية الجمهور بإقدامها على “حركة” غريبة أثناء إحيائها حفل بالخليج

عرضت الفنانة السودانية, الشابة هالة عمر, نفسها لسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد قيامها بحركة وصفها الجمهور بالغريبة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطربة حاولت إشعال حماس الرجال الحاضرين حفل أحيته بإحدى دول الخليج حسبما ذكر المتابعون. حيث قامت هالة عمر, بضرب قدمها على الأرض في محاولة منها لإشعال الحفل بطريقة أثارت غريبة أثارت سخرية المعلقين على المقطع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

