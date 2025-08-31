شاهد.. وزيرة القراية السودانية الحسناء تنشر مقطع لشاعر تغزل فيها بقصيدة شعرية “ركيكة” والجمهور يعلق بطريقة ساخرة: (شعر زي جري الكلب في اللوبة والمشكلة انك مصدقة وفرحانة)

نشرت المذيعة وال‘لامية السودانية, الحسناء تغريد الخواض, مقطع عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع حمل تسجيل لشاعر سوداني, تغزل فيها بقصيدة شعرية وصفها الجمهور بــ”الركيكة”. متابعي المذيعة الملقبة بوزيرة القراية قابل قصيدة الشاعر بتعليقات ساخرة أبرزها تعليق أحدهم قال فيه: (شعر زي جري الكلب في اللوبة), ليرد معلق آخر كتب قائلاً: (المشكلة انك مصدقة وفرحانة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

