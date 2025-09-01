وزير التعليم العالي وأمين عام صندوق رعاية الطلاب يعزون أسرة الشهيد أمين حسن هارون بالعبيدية

قام بروفيسور أحمد مضوي موسى، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور أحمد حمزة، الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب، وبعض مديري الإدارات بالوزارة والصندوق، الأحد، بزيارة أسرة الشهيد أمين حسن هارون بمنطقة العبيدية بولاية نهر النيل، وتقديم واجب العزاء فيه، وهو الذي استشهد خلال العمليات العسكرية الأخيرة بكردفان.

وخلال مراسم العزاء، أشاد مضوي بتضحيات الشهداء من القوات المسلحة والقوات الأخرى المساندة، مؤكداً أن الشهداء أكرم منا جميعاً، وقدموا تضحيات كبيرة من أجل سلامة وأمان واستقرار هذا البلد الطيب، مؤكداً أن القوات المسلحة ستواصل انتصاراتها والقضاء على آخر معاقل المليشيا الإرهابية وتطهير كل ربوع السودان من المرتزقة والعملاء الذين يسعون لزعزعة أمن واستقرار السودان.

وشدد على أن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين سيقفون سداً منيعاً أمام كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن، مشيداً بالتفاف الشعب السوداني حول قواته المسلحة ودعمها، مؤكداً أن وزارته ستقدم منحاً دراسية لأسر الشهداء بالجامعات والكليات.

من جانبهم، تقدمت أسرة الشهيد أمين حسن هارون بجزيل الشكر والتقدير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب والوفد المرافق لهما، على الزيارة التي تركت اثراً طيباً في نفوس الأسرة وأهالي العبيدية، مما خفف عليهم مصابهم وفقدانهم للشهيد الذي نذر نفسه فداءً للوطن والدين والعرض، مؤكدين أن ما ذكر من كلمات طيبة تذكر بأن الشهداء جزء من المجتمع السوداني الذي يقدر تضحيات أبنائه.