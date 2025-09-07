شاهد بالصورة والفيديو.. شباب سودانيون يحولون سيارة “بوكسي” لحوض سباحة وساخرون: (وقت الفارغة الواحد بفكر وينفذ طوالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع ونال حظه من الشهرة بعد انتشاره عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر شباب سودانيون, قاموا بتحويل سيارة من نوع “بوكسي” لمسبح صغير. واستخدم الشباب أكياس وضعوها حول صندوق السيارة لعزل وصول المياه لها, الجمهور قام بمشاركة المقطع وكتب: (وقت الفارغة الواحد بفكر وينفذ طوالي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

