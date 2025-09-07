شاهد بالصورة.. بعد هجوم الجمهور عليه.. المذيع حازم حلمي يكتب تدوينة مؤثرة: (ممكن أغلط وأقع في أخطاء، لكن عمري ما كنت بسوء ظن بعض الناس.. كلنا بنحب السودان، لكن ما بنحب بعض)

كتب المذيع والإعلامي السوداني, الشاب حازم حلمي, تدوينة مؤثرة وأرفق معها صورة له وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المذيع الشاب ظل يتعرض لهجوم وسخرية من بعض جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد موقفه من الحرب الدائرة في السودان.

وكتب حازم حلمي, في تدوينته المؤثرة: (بدون ترتيب.. ممكن أغلط وأقع في أخطاء، لكن عمري ما كنت بسوء ظن بعض الناس وأكبر عيب ممكن يكون هو تكرار نفس الغلط ؛ نحن بشر ما ملائكة، والخطأ وارد، والإنسان بتعلم كلنا بنحب السودان، لكن ما بنحب بعض ما بنتقبل بعض، ما بنصلح بعض، ما بنغفر لبعض، وما بنتنازل لبعض شايفين إنو دايمًا نحن الصح وبس، وحتى لو كنا عارفين إننا غلطانين بنكابر وبنواصل في نفس الطريق فكرة التخوين والعمالة وإنو أي زول بيفكر بطريقة مختلفة مننا بيكون طوالي بتختو في حتت انت (ضد البلد) دي بقت فكرة سايدة أي شخص عندو رؤية جديدة أو طريق مختلف، بيتهموه بالخيانة في جيل مختلف في السودان حاول ولسنين طويلة يقول للجيل القَبله: “نحن عندنا كلام… اسمعونا. نحن عندنا رؤية… شوفونا.” لكن لا أذن سمعت ولا عين شافت رفضوهم، فعشان كده حاولوا يوصلوا صوتهم بأشكال تانية زي الثورة، والثورة دي برضو اتسلقوها نفس الجيل ونفس الأفكار القديمة. يعني صراع “الديناصورات” القايم في السودان ده ما حينتهي إلا بنهاية الجيل ده السودان ده فيهو شباب وبنات يسدوا عين الشمس لكن منو البيديهم فرصة؟ منو البقول ليهم: “يا خونا تعالوا… البلد دي بلدكم، استلموها أنتو”؟ كل الدول المتقدمة قامت على الشباب وأفكارهم وطاقاتهم وروحهم، لأنو في زول حكيم في البلد دي آمن بيهم، أداهم الثقة في نفسهم، ووقف معاهم، وكان ليهم عين. الحرب دي أهلكتنا كشعب. أهلكت الجيل القديم والحالي والجاي ونحن عارفين إنو المؤامرة كبيرة، من داخل السودان ومن الخارج لكن نحن قادرين نتصدى ليها، وقادرين نحل مشاكلنا بنفسنا، ونعيش في سلام.ونحن قادرين نتوحد… ونخت “الكورة واطه” خالص محبتي حازم حلمي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)