شاهد بالفيديو.. أفراد بالدعم السريع يطلقون أغنية جديدة يهاجمون فيها قائدهم الميداني “أبو الجود” بعد هروبه من المعارك والقبض عليه: (أبو الجود ماشي لرخصان خلى كردفان وخذل ود حمدان)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بسخرية كبيرة مقطع فيديو لأفراد ينتمون لمليشيا الدعم السريع, بعد ظهورهم وهم يغنون. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن أفراد الدعم السريع تغنوا بألحانهم المعروفة أغنية هاجموا فيها القائد الميداني الذي ينتمي لهم “أبو الجود المسيري”. وكان أبو الجود, قد أثار غضب أفراد المليشيا, بعد هروبه المفاجئ وانسحابه من القتال رفقة نجل المتهم بالمحكمة الدولية علي كوشيب “أنور”, ليتم القبض عليهما بالحدود التشادية. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد هاجم أفراد الدعم السريع “أبو الجود”, بأبيات قالوا فيها: (أبو الجود ماشي لرخصان خلى كردفان وخذل ود حمدان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

