المفوض العام للعون الإنساني وواليا شمال وغرب كردفان يتفقدون معسكرات النزوح بالأبيض

تفقدت المفوض العام للعون الإنساني، الأستاذة سلوى آدم بنية، السبت، برفقة واليي شمال وغرب كردفان وأعضاء حكومتيهما ولجنة أمن الولايتين، مركزي مدرسة زاكي الدين وثويبة، اللذين يعدان مقراً مؤقتاً لنازحي غرب كردفان، وذلك أثناء تفقدها لمعسكرات النازحين بمدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان.

وأوضحت المفوض العام في تصريح لـ(سونا) أن زيارتها هدفت للوقوف على أوضاع معسكرات النازحين، بما فيها تلك التي تستقبل نازحي ولاية غرب كردفان، مشيرة إلى أن أغلب الاحتياجات يمكن توفيرها بعد ترحيل النازحين إلى معسكرات أكثر ملاءمة تتوفر فيها الخدمات الضرورية من مأوى وغذاء ودواء، إضافة إلى تأمين البيئة المناسبة والخصوصية للوافدين، وذلك بالتنسيق مع حكومتي شمال وغرب كردفان والجهات ذات الصلة.

وأكدت بنية التزام الحكومة بتوفير جميع مستلزمات معسكرات النزوح التي ستصل إلى مدينة الأبيض خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أنه سيتم إيصال الغذاء والمواد الأساسية إلى أي منطقة يتم تحريرها.

من جانبه، وصف مفوض العون الإنساني المكلف بولاية غرب كردفان، الأستاذ المناع دفع الله محمد جبارة، الزيارة إنها جاءت في وقت يحتاج فيه النازحون إلى الدعم والمساندة.

وأضاف أن المفوض العام وقفت على مجمل الأوضاع المتعلقة بالغذاء والإيواء بمراكز النازحين، مبيناً أن اللجنة المختصة بمفوضيتي غرب وشمال كردفان ستشرع قريباً في ترحيل النازحين من المراكز المؤقتة إلى معسكرات مجهزة ببيئة أفضل.