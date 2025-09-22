مفوض العون الإنساني بسنار يبحث دعم صغار المزارعين

بحث مفوض العون الإنساني ولاية سنار محمد عبد الفتاح بادي مع مندوب منظمة الأغذية العالمية السيدة راشيل إليزابيث مدير البرنامج بالمنظمة الأحد جملة من القضايا المتعلقة بمشروع الأمن الغذائي الخاص بدعم صغار المزارعين في المشاريع المروية بعدد من محليات ولاية سنار، كما بحث الدعم بمدخلات زراعية بتمويل من بنك التنمية الأفريقي بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وثمن بادي جهود منظمة الأغذية العالمية في جميع تدخلاتها بالولاية، واعداً بتسهيل عمل الوفد بولاية سنار.

فيما أكدت مندوبة منظمة الأغذية العالمية مواصلة التدخل في ولاية سنار في كل المشاريع المستمرة والعمل على تنفيذ مشروعات أخرى بالولاية، واعدة بمزيد من التدخلات في ولاية سنار.