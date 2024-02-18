تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي يجعل مبيعات أشباه الموصلات العالمية أعلى مستوى لها منذ عقدين من الزمن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وصلت معدلات مبيعات أشباه الموصلات العالمية حاليًا إلى مستوى قياسي. وتشير المعلومات الأخيرة الصادرة عن WSTS إلى أن مبيعات أشباه الموصلات العالمية قد وصلت مؤخرًا إلى أعلى مستوياتها خلال العشرين عامًا الماضية.

وفي الربع الرابع من عام 2023، كانت هناك زيادة بنسبة 8.4% في مبيعات مكونات أشباه الموصلات العالمية مقارنة بالربع السابق وزيادة ملحوظة بنسبة 11.6% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

والعامل المساهم المهم في الاتجاه التصاعدي في مبيعات أشباه الموصلات هو انتشار الذكاء الاصطناعي. فقد أصبح الذكاء الاصطناعي الآن جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، وأصبح استخدامه منتشرًا على نطاق واسع في كل قطاع تقريبًا.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تشغيل البرامج المستندة إلى الذكاء الاصطناعي يتطلب الكثير من الموارد، مما يدفع الشركات إلى مواجهة التحديات المتعلقة بعرض النطاق الترددي العالي للذاكرة.

ويعزى الارتفاع الكبير في مبيعات أجهزة أشباه الموصلات، وخاصة في مجال التخزين، إلى الزيادة في شرائح التخزين.

تمكنت سامسونج من تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 49% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، في حين شهدت SK hynix وMicron ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 24.1% و17.9% على التوالي. وخلال هذه الفترة، ارتفعت الإيرادات الجماعية لهذه الشركات المصنعة الثلاثة بنسبة 33%.

ومن بين الشركات الرائدة في نمو الإيرادات خلال هذه الفترة، MediaTek (زيادة بنسبة 17.7%)، وكوالكوم (14.2%)،وإنفيديا (10.4%).

بعد الانخفاض منذ عام 2021، شهدت معدلات مبيعات أشباه الموصلات العالمية ارتفاعًا كبيرًا في الربع الأخير من عام 2023. ومن المتوقع أن يؤدي الاعتماد المتزايد للذكاء الاصطناعي إلى زيادة زيادة مبيعات أشباه الموصلات.

وشهدت شركة إنفيديا، الشركة الرائدة في تصنيع أهم شرائح الذكاء الاصطناعي، ارتفاعًا كبيرًا في قيمة أسهمها أيضًا.

المصدر