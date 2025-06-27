شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تداول عملة بيتكوين عند 107 آلاف دولار مع فترة هادئة في سوق العملات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة عند نحو 107 آلاف دولار اليوم الجمعة، حيث شهدت أسواق العملات الرقمية فترة تهدئة، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح من العملات الكبرى مثل "إكس آر بي" وسولانا، رغم استمرار العوامل الاقتصادية الكلية الداعمة.

وذكرت منصة "كوين ديسك" المتخصصة في العملات الرقمية، أن قيمة عملة "إكس آر بي" انخفضت بأكثر من 4%، ما عكس المكاسب التي حققتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، كما تراجعت قيمة عملة سولانا بنسبة 3% لتختبر مجددًا مستوى الدعم عند 140 دولارًا.

كما سجلت عملات"بي إن بي" و"دوجكوين" وكاردانو وإيثيريوم خسائر طفيفة أقل من 2%.

يأتي هذا التراجع الطفيف بعد أسبوع إيجابي بشكل عام للعملات الرقمية الكبرى، مدعومًا بمؤشرات تباطؤ التضخم، وتراجع المخاطر الجيوسياسية، وتجدد التفاؤل بشأن أطر السياسات المتعلقة بالعملات الرقمية في آسيا.

وتظهر الأسواق التقليدية والرقمية علامات على تراجع الضغوط الاقتصادية، حيث أظهرت بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع الماضي استمرار التباطؤ.

وتعافت شهية المخاطرة في الأسواق بشكل سريع، حيث سجل مؤشر S&P 500 مستوى قياسيًا جديدًا هذا الأسبوع، ولاتزال تدفقات الاستثمار في الصناديق المرتبطة بالعملات الرقمية إيجابية، وهو اتجاه يراه مراقبو السوق مؤشراً رئيسياً على تنامي مشاركة المؤسسات الاستثمارية.

وفي غضون ذلك، أفادت تقارير بأن إدارة ترامب تدرس تقليص الرسوم الجمركية المقترحة لتخفيف الضغوط على الشركات الأمريكية، وهي خطوة يمكن أن تُخفض التضخم وتدفع الاحتياطي الفيدرالي للنظر في خفض معدلات الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.