تكنولوجيا: أوبو تكشف موعد إطلاق سلسلة Find X9 الرائدة الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة أوبو بالفعل العمل على الجيل القادم من هواتفها الرائدة، حيث تستعد لإطلاق سلسلة Find X9 التي ستدخل في منافسة مباشرة مع سلسلة X300 من فيفو وXiaomi 16 من شاومي.

ورغم أن الإطلاق الرسمي لا يزال بعيدًا بعدة أشهر، إلا أن الشركة أوضحت مؤخرًا موعد الكشف عن هواتفها الجديدة.

بحسب ما نشره “تشو ييباو”، مدير منتجات سلسلة Find في أوبو، عبر منصة Weibo، فإن سلسلة Find X9 ستتبع نفس الجدول الزمني لإصدار الجيل الحالي Find X8. ووفقًا لتصريحه، من المنتظر أن يتم إطلاق هاتفي Find X9 وFind X9 Pro في وقت لاحق من هذا العام، بينما يُتوقع أن تصل هواتف Find X9s وFind X9 Ultra خلال النصف الأول من عام 2026. ومن اللافت أن أوبو تخطط للحفاظ على هذا النمط في الإصدارات القادمة من السلسلة.

كالعادة، من المرجح أن تعتمد هواتف Find X9 على معالجات رائدة من شركتي ميدياتك وكوالكوم، إذ من المتوقع أن يُزود بعضها بشريحة Dimensity 9500، في حين سيعتمد البعض الآخر على Snapdragon 8 Elite 2. وستأتي الهواتف الأربعة بشاشات مسطحة، كما تُشير التسريبات إلى احتمال حصول هاتفي Find X9 وFind X9 Pro على تصميم جديد كليًا لوحدة الكاميرات الخلفية.

أما هاتف Find X9s، والذي يُعد منافسًا مباشرًا للإصدار الأساسي من Xiaomi 16، فقد يأتي بتصميم مدمج وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل لكل عدسة، إلى جانب مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية.

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