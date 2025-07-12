تكنولوجيا: realme تؤكد هاتف Realme 15 Pro سيأتي بمعالج Snapdragon 7 Gen 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت realme أنها ستكشف عن هاتفي Realme 15 وRealme 15 Pro يوم 24 يوليو 2025. بعد تلميحات سابقة بأن إصدار Pro سيستخدم معالجًا من عائلة Snapdragon، أكدت الشركة الصينية اليوم أن Realme 15 Pro سيعمل بمعالج Snapdragon 7 Gen 4 SoC، مما يضعه في صدارة الهواتف المتوسطة من حيث الأداء.

يتميز Realme 15 Pro بتقنيات متقدمة لتحسين تجربة الألعاب، تشمل:

AI Gaming Coach 2.0: يوفر إرشادات استراتيجية في الوقت الفعلي لتحسين الأداء في الألعاب.

AI Ultra Touch Control: يعزز استجابة التحكم باللمس ويزيد الحساسية في مناطق الحركة السريعة، مما يوفر تجربة لعب سلسة.

دعم ألعاب بمعدل 120 إطارًا في الثانية: يشمل ألعابًا شهيرة مثل Free Fire، مما يضمن تجربة بصرية فائقة السلاسة.

كما أكدت realme أن كلا الهاتفين، Realme 15 وRealme 15 Pro، سيأتيان مزودين بميزة AI Edit Genie، وهي أداة تحرير صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تعديل الصور باستخدام الأوامر الصوتية، مما يجعل عملية التحرير أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى التفاعل اليدوي.

سيتوفر Realme 15 Pro بثلاثة ألوان أنيقة:

Flowing Silver (فضي متدفق)

Velvet Green (أخضر مخملي)

Silk Purple (أرجواني حريري)

أما الإصدار القياسي Realme 15 فسيحل Silk Pink (وردي حريري) محل اللون الأرجواني، إلى جانب توفر Flowing Silver وVelvet Green.

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