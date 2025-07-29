تكنولوجيا: إطلاق رسمي لهاتف Xiaomi Redmi Note 14 SE مع الكشف عن السعر قبل الطرح الكامل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي رسمياً عن هاتف Redmi Note 14 SE بعد أن قامت بالكشف عنه الأسبوع الماضي. ورغم أن الشركة روّجت للهاتف باعتباره يحمل مواصفات قاتلة، إلا أن التفاصيل أوضحت أن الصورة أكثر اعتدالاً مما أشارت إليه البداية.

فعلياً، الهاتف ليس سوى نسخة مُعاد تسميتها من Redmi Note 14 5G المتاح حالياً بسعر 279 دولار على أمازون.

وبذلك يأتي الجهاز مدعوماً بشريحة MediaTek Dimensity 7025 Ultra مع بطارية بسعة 5110 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط. كما يضم شاشة AMOLED بقياس 6.67 بوصة بدقة 1080p ومعدل تحديث 120 هرتز.

أما الكاميرات، فيحمل الهاتف مستشعراً رئيسياً بدقة 50 ميجابكسل (Sony LYT-600)، وعدسة واسعة بزاوية 8 ميجابكسل، وعدسة عمق 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، ما يجعله خياراً مناسباً لعشاق التصوير.

من حيث الألوان، سيتوفر Redmi Note 14 SE بثلاثة خيارات: الأحمر والأبيض والأسود. وقد فتحت شاومي باب الطلب المسبق للهاتف اليوم عبر موقع Flipkart بنسخة 6 جيجابايت ذاكرة عشوائية و128 جيجابايت تخزين بسعر 173 دولار. بينما ستبدأ المبيعات المفتوحة في 7 أغسطس من خلال نفس المنصة.

المصدر