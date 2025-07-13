تكنولوجيا: شائعات عن نظام تبريد ثوري في هاتف أوبو K13 Turbo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أوبو رسميًا عن اقتراب إطلاق سلسلة K13 Turbo، مؤكدة الشائعات التي تحدثت عن تطويرها لهواتف ذكية قادرة على منافسة RedMagic 9S Pro. ستُطلق السلسلة، التي تشمل طرازي K13 Turbo وK13 Turbo Pro، في 21 يوليو 2025، لتقدم أداءً استثنائيًا مدعومًا بتقنيات تبريد متقدمة.

يتميز K13 Turbo بجزيرة كاميرا مستوحاة من OnePlus Nord 5، لكن مع إضافة فريدة تتمثل في مروحة تبريد نشطة مدمجة بدلاً من عدسة ثانوية. هذه المروحة، المرتبطة بفتحة تهوية جانبية، قد تكون مزودة بإضاءة RGB لإضفاء لمسة جمالية عصرية. أما K13 Turbo Pro، فتُظهر صورة مسربة جزيرة كاميرا أكبر وأكثر مربعة، مما يعزز من التصميم الجريء.

يُتوقع أن يعتمد K13 Turbo على معالج MediaTek Dimensity 8450، بينما يُشاع أن K13 Turbo Pro سيستخدم Snapdragon 8s Gen 4، مما يضعه في منافسة مباشرة مع Redmi Turbo 4 Pro. هذه المعالجات، مدعومة بنظام تبريد محسن، تَعِد بتقديم أداء استثنائي، مما يجعل السلسلة مثالية للألعاب والمهام الثقيلة.

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