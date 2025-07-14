شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بكابل لا يتجاوز سمكه شعرة.. اليابان تحقق أسرع إنترنت على وجه الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخيل أنك قادر على تنزيل كل شيء على نتفليكس فى ثانية واحدة فقط، قد يبدو هذا خيالًا، لكنك قد لا تضطر للانتظار 20-30 عامًا لتختبره فى الواقع، هذا الحد الأقصى لسرعة الإنترنت هو بالضبط ما تمكن الباحثون فى اليابان من تحقيقه، حيث سجّل علماء المعهد الوطني الياباني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (NICT) رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لسرعة الإنترنت، حيث وصل إلى 1.02 بيتابت فى الثانية.

يقيس معظمنا سرعة الإنترنت بالميجابت في الثانية (Mbps)، البيتابت الواحد يساوي مليون جيجابت - أو مليار ميجابت، لذا يبلغ هذا الرقم القياسي الجديد حوالي 1,020,000,000 ميجابت في الثانية، وللمقارنة، يبلغ متوسط سرعة الإنترنت في الولايات المتحدة حوالي 300 ميجابت في الثانية، بينما في الهند أقرب إلى 64 ميجابت في الثانية، هذه السرعة الجديدة أسرع بملايين المرات، وهي كافية لتنزيل مكتبة محتوى نتفليكس بالكامل فى أقل من ثانية.

أعلى سرعة على البنية التحتية الحالية

كيف نجح الباحثون في تحقيق ذلك؟ وفقًا للمعهد الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (NICT)، استخدم فريقهم البحثي نوعًا خاصًا من الألياف الضوئية مكوّنًا من 19 نواة/ تحتوي هذه النواقل على 19 قناة صغيرة، كل منها قادرة على نقل البيانات.



وعادةً، تحتوي كابلات الألياف الضوئية على نواة واحدة فقط، لكن هذه الكابلات التجريبية تضاعف كمية البيانات التي يمكن إرسالها، دون زيادة الحجم الإجمالي للكابل، في الواقع، الكابل المستخدم في التجربة هو نفس الحجم القياسي (سمكه 0.125 مم فقط) للكابل المستخدم عالميًا اليوم.

جدير بالذكر أن هذا الاختبار لم يقتصر على مسافة قصيرة أيضًا، نقل الباحثون بياناتٍ لمسافة 1808 كيلومترات (حوالي 1123 ميلًا)، باستخدام نظامٍ يُمرر الإشارة عبر 19 دائرةً مختلفة، طول كلٍّ منها 86.1 كيلومترًا، وتم نقل ما مجموعه 180 تدفقًا من البيانات في وقتٍ واحد، مما أدى إلى عرض نطاق ترددي قدره 1.86 إكسابِت في الثانية لكل كيلومتر.

صرح المعهد الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (NICT): "كان هدفنا إثبات إمكانية تحقيق سرعات إنترنت فائقة السرعة باستخدام بنية تحتية موجودة بالفعل".

إمكانيات واقعية



إذا كنت تتساءل عن نوع المهام الواقعية التي يمكن أن تستفيد من هذه السرعة، ففكّر في إمكانياتٍ هائلة، بدءًا من تنزيل النسخة الإنجليزية الكاملة من ويكيبيديا (مع جميع المراجعات) آلاف المرات في الثانية، وصولًا إلى البث الفوري لفيديو فائق الدقة بدقة 8K، فإن إمكانيات هذه السرعة الهائلة للإنترنت لا حصر لها، في المستقبل، ستستفيد الحوسبة السحابية عالية الأداء، وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، والتعاون عن بُعد واسع النطاق، وأنظمة تخزين البيانات العالمية، من سرعة الإنترنت هذه استفادةً هائلة.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن هذه التقنية لا تزال في مرحلة البحث والتطوير، إلا أن استخدامها لكابلات ألياف ضوئية قياسية الحجم يجعل تطبيقها عمليًا أكثر جدوى في المستقبل القريب، في الوقت الحالي، لا يوجد جدول زمني محدد لإطلاقها للجمهور، ولكن السجل يُقدم لمحة عن مستقبل الاتصال بالإنترنت.