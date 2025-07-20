تكنولوجيا: هاتف Doogee S200 Max بطارية 22000 مللي أمبير وشاشتين وكشاف مزدوج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تضم سلسلة Doogee S200 ثلاثة هواتف ذكية: S200 وS200X وS200 Plus. ومؤخرًا، انضم إليهم إصدار جديد يحمل اسم Doogee S200 Max، وقد حصلنا على صوره ومواصفاته الحصرية، فلنلقِ نظرة على ما يقدمه هذا الهاتف القوي.

يأتي Doogee S200 Max كهاتف ذكي مخصص للظروف القاسية، ويعتمد على معالج Dimensity 7050، مع نظام Android 15. ويضم الجهاز ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، إلى جانب سعة تخزين داخلية ضخمة تبلغ 512 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت.

شاشة الهاتف الأمامية تأتي بمقاس 6.72 بوصة من نوع LCD، بدقة +FullHD وتردد 120 هرتز. أما في الجهة الخلفية، فتوجد شاشة ثانية مربعة الشكل، بمقاس 1.3 بوصة ودقة 240×240 بكسل، وتدعم عدة وظائف مثل عرض الوقت في وضع الإغلاق، ومعاينة محتوى يوتيوب، وواجهات فيديو ديناميكية، وتوقيعات مخصصة متحركة.

فيما يتعلق بالتصوير، يقدم الهاتف أربع كاميرات: كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وثلاث كاميرات خلفية تشمل مستشعرًا رئيسيًا بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا للرؤية الليلية بدقة 20 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. الكاميرا الأساسية تستخدم مستشعر Samsung S5KHM6SX03.

في حين تأتي الكاميرا الأمامية بمستشعر Samsung S5KGD1SP، أما كاميرا الرؤية الليلية فتعتمد على مستشعر Sony IMX350، وتدعم إضاءة مخصصة للأشعة تحت الحمراء.

أحد أبرز مميزات Doogee S200 Max هو الكشاف المزدوج الموجود في الجزء العلوي، بمدى إضاءة يتجاوز 10 أمتار، مع خمسة أوضاع مختلفة: إضاءة قوية، إضاءة خافتة، إضاءة فائقة، وضع SOS، ووضع Strobe.

أما البطارية فهي ببساطة عملاقة، بسعة 22,000 مللي أمبير بتقنية Si/C، وتدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، بالإضافة إلى الشحن العكسي السلكي بقوة 18 واط.

الهاتف أيضًا يتمتع بمعايير مقاومة عالية، منها تصنيف IP68/IP69K، وشهادة MIL-STD-810H. كما يتضمن مستشعر بصمة جانبي، وزر قابل للتخصيص، ودعم لتقنية NFC.

سيتوفر Doogee S200 Max بلونين: الرمادي والذهبي، وسيُطرح بسعر 559.99 دولارًا أمريكيًا. ومن المتوقع أن تُعلن الشركة قريبًا عن موعد توفره الرسمي في الأسواق.

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