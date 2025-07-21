تكنولوجيا: غياب تحكمات تشغيل الوسائط في خرائط جوجل على أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إلغاء وضع القيادة في مساعد جوجل في وقت سابق هذا العام، بدأت تحكمات تشغيل الوسائط مثل YouTube Music وSpotify تختفي من تطبيق خرائط جوجل على أندرويد.

قبل الإلغاء، استخدم المستخدمون ميزة “عرض تحكمات تشغيل الوسائط” التي كانت تعمل مع هذه التطبيقات، حيث كانت تضيف شريطًا في أسفل الشاشة يعرض صورة الألبوم، اسم الأغنية والفنان على اليسار، وأزرار التحكم بالتشغيل على اليمين، مع إمكانية التصفح السريع والتبديل بين الأغاني، بالإضافة إلى اختصار لفتح YouTube Music.

ومع تحديثات Google Maps 25.28 (الإصدار المستقر) و25.29 (الإصدار التجريبي)، اختفت هذه التحكمات تدريجيًا خلال الأسبوع الماضي، حيث أُزيلت خيارات “عرض تحكمات تشغيل الوسائط” و”تطبيق الوسائط الافتراضي” من إعدادات الملاحة.

لا يزال من غير الواضح إذا كان هذا التغيير خطأً برمجيًا، خاصة أن الميزة ما زالت متاحة على نظام iOS.

ومع غياب وضع القيادة، يُفترض أن يوفر تطبيق خرائط جوجل وسيلة سهلة للوصول إلى تحكمات الوسائط، ويأمل المستخدمون ألا تكون هذه الإزالة مقصودة.

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