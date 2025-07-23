شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كابل جديد لتشغيل "كار بلاي" على هواتف آيفون بمنفذ USB-C في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

وصل إلى الأسواق أخيرًا كابل رسمي يمكن مستخدمي هواتف آيفون الأحدث، المزودة بمنفذ USB-C، من استخدام نظام "كار بلاي" في السيارات التي تعمل بمنافذ USB-A، بعد فترة من غياب الحلول المعتمدة من الشركات المصنّعة.

وكان انتقال "آبل" إلى منفذ USB-C مع إصدار آيفون 15 قد أحدث فجوة لدى العديد من المستخدمين، حيث لم يكن هناك كابل مباشر يربط بين منفذ الهاتف الجديد ومنفذ السيارة القديم، ما اضطر البعض لاستخدام محول من USB-C إلى Lightning بسعر مرتفع بلغ 29 دولارًا، أو اللجوء إلى كابلات غير معتمدة.

الكابل الجديد يأتي بتصميم مضفر أنيق، وبألوان متعددة تشمل الأسود والأحمر والرمادي، مع خيارين للطول: 20 سنتيمترًا للحلول القصيرة و1.5 مترًا للاستخدام العملي داخل السيارة، ويتوفر الطول الأكبر بسعر يقارب 16.52 دولارًا، مع خصم 10% عبر كوبون إلكتروني، كما يُطرح أيضًا في حزمة مزدوجة بأسعار مخفّضة.

ويعد هذا الكابل بمثابة الحل الرسمي الأول لاستخدام كاربلاي عبر الاتصال السلكي مع هواتف آيفون المزودة بـUSB-C، ما يوفّر على المستخدمين عناء البحث عن حلول بديلة أقل جودة، ويمنحهم تجربة قيادة أكثر سلاسة واستقرارًا.