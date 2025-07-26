شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من أبل تحمى أجهزة آيباد وابل واتش من السرقة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت أبل مؤخرًا عن باقة AppleCare One الجديدة التي تُبسّط حماية جميع أجهزتك، ولكن هناك ميزة أخرى قادمة إلى AppleCare+ تتجاوز هذه الباقة الجديدة، حيث ستُوسّع باقة AppleCare+ مع الحماية من السرقة والفقدان لتشمل أجهزة iPad وApple Watch.

تتوفر هذه الباقات بشكل فردي، ولا يشترط الاشتراك في تغطية AppleCare One للاستفادة منها.



وتشمل خدمة AppleCare+ ضد السرقة والفقدان تغطيةً لما يصل إلى حالتي سرقة أو فقدان للجهاز خلال عام واحد، كما تشمل إصلاحاتٍ غير محدودة للأضرار العرضية.

في الولايات المتحدة، تبدأ هذه الخطة من 4.99 دولار شهريًا أو 49.99 دولار سنويًا لأجهزة iPad، ومن 2.99 دولار شهريًا أو 29.99 دولار سنويًا لساعة Apple Watch.

في السابق، كانت هذه الباقة المفيدة للغاية مقتصرة على هواتف iPhone فقط ، أما مستخدمو أجهزة iPad وApple Watch، فكانوا يحصلون فقط على باقة AppleCare+ العادية للإصلاحات، والتي يمكنهم اختيارها إذا رغبوا في حماية إضافية لجهازهم الجديد، مع هذا التغيير لن يكون هذا متاحًا بعد الآن.

للأسف، لا تزال باقة AppleCare+ مع حماية من السرقة والفقد غير متوفرة لأجهزة أبل الأخرى، بما في ذلك أجهزة Mac وApple TV وHomePod وAirPods وحتى Apple Vision Pro، ولكن لحسن الحظ، إذا كنت تفضل باقة AppleCare One، فإن تغطية السرقة والفقدان تنطبق على أي أجهزة تُضيفها إلى هذه الباقة، وهذا يشمل أيضًا iPad وApple Watch.

ويرى المستخدمون أن هذه خطوة رائعة من أبل، حيث يصطحب الكثير من الناس أجهزة iPad وApple Watch معهم في كل مكان، تمامًا مثل هواتفهم، وتحدث الحوادث، وأحيانًا تُفقد أو تُسرق الأشياء.

من الجيد معرفة أن هناك الآن خيارًا لحماية هذه الأجهزة أيضًا ليس فقط iPhone، تبدو الأسعار معقولة وتمنح المستخدمين راحة البال ، سواء اخترتَ AppleCare+ مع الحماية من السرقة والفقدان أو اخترتَ AppleCare One، فمن الجيد أن يكون لديك خيارات أكثر.