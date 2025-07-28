شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب جديد: iPhone 17 Pro قادم بتقريب بصرى 8x وزر تحكم بالكاميرا لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

في تسريب جديد أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، كشفت صفحة “Apple Hub” أن طرازات iPhone 17 Pro ستأتي بترقيات ضخمة تركز على تحسين تجربة التصوير بشكل غير مسبوق،ووفقًا لمصدر مجهول نقل عنه موقع MacRumors، فإن هذه التحديثات قد تكون من أبرز ما قدمته آبل في سلسلة Pro حتى الآن.

ميزات تصوير احترافية جديدة

وبحسب المعلومات المسرّبة، فإن iPhone 17 Pro سيضم:

• عدسة تليفوتو جديدة توفر تقريبًا بصريًا حتى 8x، وهو قفزة كبيرة مقارنة بالأجيال السابقة.

• تطبيق كاميرا احترافي جديد مخصص للصور والفيديو، يُتوقع أن يتيح تحكمًا أكبر بالإعدادات اليدوية.

• زر مخصص جديد للتحكم بالكاميرا سيتم وضعه في الحافة العلوية للجهاز، لتوفير وصول سريع أثناء التصوير.

هذه الإضافات تؤكد أن آبل تستهدف شريحة المصورين المحترفين ومبدعي المحتوى، وتواصل تطوير قدرات الكاميرا لتنافس كاميرات DSLR وMirrorless الاحترافية.

ردود فعل وتوقعات

وقد تفاعل الآلاف مع المنشور على منصة “X” (تويتر سابقًا)، حيث حصد أكثر من 2,000 إعجاب خلال ساعة واحدة فقط من نشره. وأظهرت نتائج استفتاء على نفس الحساب أن 49% من المشاركين يفضلون iPhone 17 Pro Max، ما يعكس اهتمامًا كبيرًا بنسخة Pro الأقوى.

هذه التسريبات تأتي قبل أشهر من الإعلان الرسمي عن سلسلة iPhone 17، ومن المتوقع أن تكشف آبل عن تفاصيل أدق في سبتمبر 2025 إذا التزمت بجدولها المعتاد.

هل تنجح آبل في استعادة الريادة في سوق الكاميرات؟

في ظل المنافسة الشرسة من شركات مثل سامسونغ وهواوي في مجال تقنيات التصوير، يبدو أن آبل تخطط لإعادة تعريف مفهوم “كاميرا الهاتف” من خلال هذه التحديثات، ولكن وإن صحت هذه التسريبات، فإن iPhone 17 Pro قد يكون الهاتف الأبرز لمحبي التصوير في 2025.