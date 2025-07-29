تكنولوجيا: تسريب مواصفات وصور هاتف Redmi 15C 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسريب جديد يكشف تفاصيل Redmi 15C 5G، مع التأكيد منذ البداية على ضرورة عدم الخلط بينه وبين Redmi 15C 4G أو Redmi 15 5G، فهذه أجهزة مختلفة تماماً رغم تشابه أسمائها.

الهاتف سيحمل شاشة LCD ضخمة بحجم 6.9 بوصة بدقة 720×1600 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز. كما سيأتي بمستشعر بصمة جانبي مدمج في زر التشغيل، وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت، وخيارين للتخزين الداخلي 128 أو 256 جيجابايت. البطارية ستكون سعتها كبيرة تبلغ 6000 مللي أمبير، مع دعم شحن سلكي بقدرة 33 واط.

وبحسب الصور المسربة، سيُطرح Redmi 15C 5G بلونين على الأقل، مع احتمالية وجود ألوان إضافية لم تُكشف بعد. الموعد المتوقع للإطلاق سيكون في أغسطس، على أن يعمل الجهاز بنظام اندرويد 15 مع واجهة HyperOS الخاصة بشاومي.

حتى الآن، لم تظهر تفاصيل أخرى حول الهاتف، لكن من المتوقع أن تتكشف المزيد من المعلومات قريباً.

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