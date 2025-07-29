علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تسريب مواصفات وصور هاتف Redmi 15C 5G

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: تسريب مواصفات وصور هاتف Redmi 15C 5G 1/2
  • تكنولوجيا: تسريب مواصفات وصور هاتف Redmi 15C 5G 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسريب جديد يكشف تفاصيل Redmi 15C 5G، مع التأكيد منذ البداية على ضرورة عدم الخلط بينه وبين Redmi 15C 4G أو Redmi 15 5G، فهذه أجهزة مختلفة تماماً رغم تشابه أسمائها.

الهاتف سيحمل شاشة LCD ضخمة بحجم 6.9 بوصة بدقة 720×1600 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز. كما سيأتي بمستشعر بصمة جانبي مدمج في زر التشغيل، وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت، وخيارين للتخزين الداخلي 128 أو 256 جيجابايت. البطارية ستكون سعتها كبيرة تبلغ 6000 مللي أمبير، مع دعم شحن سلكي بقدرة 33 واط.

وبحسب الصور المسربة، سيُطرح Redmi 15C 5G بلونين على الأقل، مع احتمالية وجود ألوان إضافية لم تُكشف بعد. الموعد المتوقع للإطلاق سيكون في أغسطس، على أن يعمل الجهاز بنظام اندرويد 15 مع واجهة HyperOS الخاصة بشاومي.

حتى الآن، لم تظهر تفاصيل أخرى حول الهاتف، لكن من المتوقع أن تتكشف المزيد من المعلومات قريباً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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