تكنولوجيا: هاتف Google Pixel 10 يقدّم مكالمات واتساب صوتية ومرئية عبر الأقمار الصناعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت جوجل منذ أيام قليلة عن هواتفها الجديدة: Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL وPixel 10 Pro Fold. لكن ما لم تعلنه الشركة وقتها هو ميزة غير مسبوقة، حتى كشفت عنها اليوم رسميًا.

الميزة الجديدة تتمثل في دعم هذه الهواتف لإجراء مكالمات واتساب الصوتية والمرئية عبر اتصال الأقمار الصناعية، لتكون سلسلة Pixel 10 أول من يقدّم هذه الإمكانية.

وأوضحت جوجل أن الميزة ستبدأ في العمل اعتبارًا من 28 أغسطس، كما جاء في منشور على منصة X.

ومع ذلك، توجد بعض الشروط التي يجب الانتباه لها. فالميزة ستتطلب أن يكون المستخدم على شبكة أحد مزوّدي الخدمة المشاركين في هذا البرنامج، وقد تفرض شركات الاتصالات رسومًا إضافية مقابل استخدام هذه الخاصية.

ومن المتوقع أن تكشف شركات الاتصالات عن مزيد من التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة مع اقتراب موعد الإطلاق.

