تكنولوجيا: iPhone 17 Air يتفوق في الوزن والسمك على منافسه من سامسونج وفق تسريبات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير التوقعات إلى أن أبل ستطلق أرفع هاتف ذكي فاخر في العالم، iPhone 17 Air، في 9 سبتمبر 2025، بعمق يبلغ 5.5 ملم فقط مقارنة بـ 5.8 ملم في منافسه المباشر Samsung Galaxy S25 Edge.

وبحسب تسريب جديد نشره المسرب @Jukanlosreve على منصة X، يبدو أن iPhone 17 Air سيتفوق على منافسه في سباق الإطارات فائقة النحافة.

كما يُزعم أن وزن 17 Air يبلغ 145 جرامًا فقط مقابل 163 جرامًا في S25 Edge، وربما يعود ذلك إلى بطاريته الأصغر بسعة نحو 2,800 مللي أمبير ساعة مقارنة ببطارية S25 Edge التي تبلغ 3,900 مللي أمبير ساعة.

وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن S25 Edge سيكون أقصر قليلاً، حيث يبلغ طوله 158.2 ملم مقابل 163 ملم في 17 Air، حتى مع احتمال امتلاك الأخير لشاشة أصغر بحجم 6.6 بوصة قطريًا، مقارنة بشاشة S25 Edge التي يبلغ حجمها 6.7 بوصة.

فيما يخص دقة الشاشة، قد تتمتع شاشة S25 Edge بدقة أعلى تبلغ 3,120 × 1,440 بكسل مقابل شاشة 17 Air بدقة 2,740 × 1,260 بكسل مع دعم كلاهما لمعدل تحديث 120 هرتز وفقًا للشرائح المسربة التي يُرجح أنها من شركة الاتصالات الكورية KT.

ومن حيث العرض، قد يكون جهاز سامسونج أضيق قليلاً عند 75.6 ملم مقابل 77.6 ملم في 17 Air، ما يعني أن S25 Edge قد يكون عمليًا أكثر إحكامًا بالرغم من تفوق 17 Air في النحافة والوزن.

أما بالنسبة للتخزين، فمن المتوقع أن يبدأ 17 Air بسعة 128 جيجابايت، إلى جانب نسخ 256 و512 جيجابايت التي قد تتشاركها مع S25 Edge.

كما يُعتقد أن 17 Air سيأتي مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، بينما يحتوي S25 Edge على 12 جيجابايت. وبالنسبة للأسعار، قد يبدأ سعر iPhone 17 Air من 1.4 مليون وون كوري (~1,010 دولار)، في حين أن جهاز سامسونج كان مرتفع السعر عند الإطلاق لكنه متاح حاليًا بأسعار أقل تصل إلى 699.99 دولار على أمازون.

المصدر