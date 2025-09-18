تكنولوجيا: هونر تؤكد موعد إطلاق هاتف Honor X9d

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد هونر لإطلاق هاتفها الجديد Honor X9d خلال حدث خاص يوم الأربعاء 24 سبتمبر في ماليزيا، وذلك في تمام الساعة 3 عصرًا بالتوقيت المحلي (7 صباحًا بتوقيت UTC). وقبيل الإعلان الرسمي، شاركت الشركة بعض الصور والمواصفات الرئيسية للهاتف.

جاء تصميم Honor X9d مشابهًا لهاتف Honor X70 الذي أطلقته هونر في الصين خلال يوليو الماضي. وكما في X70، زودت الشركة الهاتف الجديد بمعيار مقاومة الماء والغبار IP69K، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 8,300 ملي أمبير بتقنية السيليكون-كربون (Si/C). كما روجت هونر لتحسينات في المتانة بفضل الإطار المقاوم للصدمات، تمامًا كما في X70.

من ناحية الألوان، يظهر الهاتف بخيار اللون البني المحمر الذي رأيناه سابقًا، مع إضافة نسخة جديدة باللون الذهبي اللامع “Sunlight Gold”.

وتؤكد الصور أن الهاتف سيحمل كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS، بدلًا من الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل الموجودة في Honor X70.

