تكنولوجيا: iPhone Air يتفوق على Galaxy S25 Edge في اختبارات استنزاف البطارية رغم سعة أقل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت أبل مؤخرًا سلسلة iPhone 17 رسميًا، والتي تضم أربعة هواتف: iPhone 17، iPhone 17 Pro، iPhone 17 Pro Max، بالإضافة إلى الطراز الجديد كليًا iPhone Air. ورغم أن هذا الأخير تعرض لانتقادات بسبب اعتماده على بطارية صغيرة بسعة 3,149 مللي أمبير، فإن الاختبارات الواقعية أثبتت عكس ذلك تمامًا.

بحسب ما كشفته قناة XEETECHCARE، تمكن iPhone Air من التفوق على أقرب منافسيه Galaxy S25 Edge في أداء البطارية، على الرغم من فارق السعة الواضح.

فقد سجل هاتف أبل زمن تشغيل إجمالي بلغ 8 ساعات و57 دقيقة، مقابل 8 ساعات و45 دقيقة لهاتف سامسونج. ورغم أن الفارق بسيط، إلا أن Galaxy S25 Edge يأتي ببطارية أكبر بنسبة 24% بسعة 3,900 مللي أمبير.

وجاءت نتائج مشابهة في اختبارات Tom’s Guide، حيث أظهر iPhone Air تفوقًا في تصفح الويب (12 ساعة ودقيقتان مقابل 11 ساعة و48 دقيقة) وكذلك في بث الفيديو (بقاء 81% من البطارية بعد خمس ساعات مقابل 67% فقط لهاتف سامسونج).

بطبيعة الحال، يظل iPhone Air الأضعف من حيث عمر البطارية مقارنة ببقية أفراد السلسلة. لكن وفقًا لاختبارات The Tech Chap، لم يكن الفارق كبيرًا مع iPhone 17 العادي، حيث يحمل الأخير بطارية أكبر بسعة 3,692 مللي أمبير، ومع ذلك لم يتفوق سوى بـ12 دقيقة إضافية (6 ساعات و55 دقيقة مقابل 6 ساعات و43 دقيقة للـ iPhone Air).

المصدر