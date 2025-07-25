تردد قناة أون تايم سبورت 2025: متابعة أحدث الترددات لجميع الرياضات المصرية على شاشتك

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في عالم الرياضة المصرية، تتألق قناة أون تايم سبورت كمنصة إعلامية متكاملة تنقل أحدث الأخبار والتحليلات الرياضية على مدار الساعة. تعتبر القناة الحصرية لمعظم البطولات المحلية في مصر، بما في ذلك الدوري المصري الممتاز، كأس مصر، والسوبر المحلي، بالإضافة إلى تغطية استثنائية لمشاركات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية.

تردد قناة أون تايم سبورت 2025 على القمر الصناعي نايل سات

إذا كنت من عشاق الرياضة المحلية وتتابع الأندية المصرية القوية مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، فإن قناة أون تايم سبورت ستكون رفيقك المثالي لمتابعة كل ما هو جديد في عالم كرة القدم وغيرها من الألعاب الرياضية. والآن، سنتعرف على تردد قناة أون تايم سبورت على النحو التالي:

– القمر الصناعي: نايل سات

– التردد: 11861

– الاستقطاب: رأسي (V)

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 6/5

– الجودة: HD

لماذا أون تايم سبورت هي القناة الرياضية الأولى في مصر؟

تتميز قناة أون تايم سبورت بتغطية شاملة للرياضة المصرية، حيث تنقل جميع المباريات والبطولات المحلية بأعلى جودة واحترافية. كما تضم استوديوهات تحليلية تضخم من قدراتها بوجود نخبة من نجوم التحليل الرياضي في مصر، وتقدم تقارير حصرية وكواليس الأندية، بالإضافة إلى نقل مباشر من جميع الملاعب.

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أبرز البطولات التي تبثها قناة أون تايم سبورت:

– الدوري المصري الممتاز

– كأس مصر

– السوبر المصري

– مباريات الفرق المصرية في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

– البطولات المحلية للألعاب الأخرى

– برامج رياضية يومية تحليلية وإخبارية

هل قناة أون تايم سبورت مجانية؟

نعم، القناة مجانية تمامًا وتبث على القمر المصري نايل سات بدون أي رسوم أو اشتراكات، مما يجعلها في متناول الجميع داخل مصر وفي الوطن العربي بأسره.