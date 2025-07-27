حظك اليوم برج العقرب الاثنين 28 يوليو 2025: أسرارك قوة ولكن مصارحتك اليوم تمنحك طمأنينة غير متوقعة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - برج العقرب بطبيعته كتوم وعميق، لكن اليوم يتطلب منك الانفتاح قليلاً لكسب ثقة من حولك.

موقع الخليج 365 يقدم لك مفاتيح هذا اليوم لتتجاوز الصراعات وتبدأ مرحلة أوضح في حياتك الشخصية والمهنية.

مواقف حاسمة في العمل تكشف معدن قوتك

قد تواجه جدلًا أو تحديًا غير متوقع، لكنك تمتلك من الحنكة ما يجعلك تتجاوزه بذكاء. تأكد من أنك تعمل ضمن فريق يُقدّر مجهودك، وإن لم يكن كذلك، قد يكون الوقت مناسبًا لتغيير الاتجاه.

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شؤون القلب تخرج للعلن.. احذر من الغموض

إذا كنت في علاقة غير واضحة، فقد تصل اليوم لنقطة حاسمة تتطلب قرارًا. المصارحة ستحل الكثير من التوتر. هناك أيضًا فرصة لظهور شخص من الماضي، فكن حذرًا في تعاملك مع الذكريات.

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جسدك يستجيب لحالتك النفسية بسرعة

الضغط النفسي يؤثر على نشاطك البدني اليوم، لذلك حاول أن تهدأ ولا تنجرف خلف الانفعال. أجواء الماء أو الموسيقى الهادئة قد تساعدك في الاسترخاء، والتمارين الخفيفة ستكون مفيدة جدًا.