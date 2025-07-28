استمتع بمحتوى شيق على مدار الساعة مع تردد قناة CN المفضلة لديك الآن متاح

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحدثت العديد من الأقاويل حول تحديث تردد قناة CN المحبوبة للأطفال، والتي تعتبر واحدة من القنوات الرائدة في عرض البرامج الكرتونية المسلية والتعليمية. وفي بداية عام 2025، تم إجراء تحديثات على ترددات القناة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات لضمان جودة عالية وعدم تقطيع في الصوت والصورة.

تعرف على تردد قناة CN بالعربية 2025

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11277.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11747 ميجاهرتز.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

أشهر محتويات قناة CN

تقدم قناة CN بالعربية مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات الكرتونية المحببة للجميع، ومن أبرز هذه المحتويات:

غامبول المدهش.

بن 10.

الدببة الثلاثة.

أبطال التايتنز.

سكوبي دو.

أكاديمية البط.

مغامرات توم وجيري.

وقت المغامرة.

فتيات القوة.

كيفية ضبط تردد قناة CN الجديد

لضبط التردد الجديد على جهاز الريسيفر بكل سهولة واحترافية، يمكن اتباع الخطوات التالية: