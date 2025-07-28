شركة سيا بارتنرز تطلق برنامج تدريب نمو لتأهيل الكفاءات الشابة في المملكة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت شركة “سيا بارتنرز” للاستشارات في السعودية عن إطلاق برنامج “نمو” التدريبي الهادف إلى تأهيل الكفاءات الشابة وتزويدهم بالخبرات العملية والمهارات القيادية اللازمة لدخول سوق العمل. ويأتي البرنامج ضمن مبادرات التنمية المستدامة ودعم الشباب السعودي لتحقيق التميز المهني. عبر موقع الخليج 365.

أهداف ومميزات برنامج “نمو” للتدريب والتأهيل

يركز البرنامج على تطوير المهارات الحديثة في مجالات الإدارة والتسويق والتحول الرقمي، حيث يتضمن دورات تدريبية عملية، وورش عمل بقيادة خبراء محليين ودوليين. كما يوفر “نمو” فرص تدريب عملي داخل المؤسسات والشركات الشريكة، بالإضافة إلى جلسات إرشاد مهني تساعد المشاركين على بناء مسارات وظيفية ناجحة.

كما يتمتع البرنامج ببيئة تعليمية تفاعلية، مع تقييمات دورية واستصدار شهادات معتمدة عند الانتهاء، كما يقدم دعمًا في بناء السيرة الذاتية وتحضير للمقابلات الوظيفية، ويتيح فرص ربط مباشر بين المتدربين وأصحاب العمل في سوق العمل السعودي.

شروط القبول وآلية التسجيل في برنامج نمو

يشترط البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة جامعية حديثة بدرجة لا تقل عن “جيد جدًا”، مع إجادة اللغة الإنجليزية. وتُفضل خبرة تدريبية أو ميدانية للمتقدمين. يبدأ التسجيل عبر منصة الشركة الإلكترونية، مع تعبئة نموذج وإرفاق السيرة الذاتية والوثائق المطلوبة.

يخضع المتقدمون لمرحلة فرز أولي ومقابلة شخصية لتحديد ملاءمتهم للبرنامج، وستتاح مقاعد للدفعة الأولى للمتميزين فقط. ويُنصح بمتابعة إعلان الشركة للحصول على توجيهات حول موعد بدء البرنامج والوثائق اللازمة.