كم عمر ميسي حاليًا في 2025؟ تعرف على عمره وإنجازاته مع إنتر ميامي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ميسي لاعب كرة قدم أرجنتيني يلعب مهاجم وقائد في نادي إنتر ميامي وهو من اللاعبين التي يفضلها العديد من الأشخاص وخاصة عشاق كرة القدم، لذلك يرغب العديد من الأشخاص في التعرف على سن ميسي، لذلك سنوضح من خلال الخليج 365 مجموعة من المعلومات حول عمر ميسي في الوقت الحالي مع توضيح أهم الإنجازات التي قام بها.

كم عمر ميسي حاليًا في 2025

ميسي من مواليد 1987 أي بالغ من العمر في الوقت الحالي 38 عام وهو لاعب كرة قدم أرجنتيني يلعب مهاجمًا و‌قائدًا نادي إنتر ميامي الذي ينافس في دوري النخبة الأمريكي و‌منتخب الأرجنتين وعنبر الكثيرون أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم وقد فاز بالعديد من الجوائز خلال مسيرته الكروية.

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أبرز إنجازات ليونيل ميسي

هناك العديد من الجوائز التي حصل عليها ميسي خلال مسيرته الكروية سواء على مستوى الأندرويد أو المنتخبات أو الجزائر الفردية، سنوضح مجموعة من المعلومات حول تلك الجوائز فيما يلي:

1- إنجازات ليونيل ميسي على مستوى الأندية

سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من المعلومات حول الجوائز ميسي على مستوى الأندية:

في نادي برشلونة حصل ميسي على العديد من الألقاب ومنها 10 ألقاب في الدوري الإسباني، 7 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، 8 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، 3 ألقاب في كأس العالم للأندية.

في نادي إنتر ميامي حصل على كأس الدوريات، ودرع المشجعين.

في نادي باريس سان جيرمان حصل النادي على لقبين في الدوري الفرنسي ولقب في كأس السوبر الفرنسي.

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2- إنجازات ليونيل ميسي على مستوى المنتخبات

سنوضح من خلال النقاط التالية أهم إنجازات ميسي على مستوى المنتخبات:

كأس العالم (2022).

كأس كوبا أمريكا (2021).

كأس الأبطال “فينالي سيما” (2022).

3- جوائز فردية ليونيل ميسي

سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من المعلومات حول الجوائز الفردية التي حصل عليها ميسي:

8 جوائز الكرة الذهبية.

3 جوائز الأفضل من FIFA.

8 ألقاب كهداف للدوري الإسباني.

6 ألقاب كأفضل لاعب في كوبا أمريكا.

جائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2022.

أكثر من 800 هدف في مسيرته مع الأندية.

أكثر من 50 ثلاثية (هاتريك).

ميسي يعتبر واحد من أهم لاعبين كرة القدم في العالم وهو من اللاعبين التي حصل عليها العديد من الجوائز خلال مسيرته الكروية، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة مجموعة من المعلومات حول عمر ميسي في الوقت الحالي مع توضيح أهم الإنجازات التي قام بها.