عملية جراحية دقيقة في مصر لاستخراج هاتف محمول من معدة مريض

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نجح فريق طبي في مستشفى الغردقة العام بشرق مصر في إنقاذ حياة مريض وصل إلى قسم الاستقبال والطوارئ معانيًا من إعياء شديد وقيء مستمر وآلام حادة بالبطن، الأمر الذي استدعى تدخلاً عاجلاً.

ووفقًا لصحيفة “المصري اليوم”، كشفت الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية عن وجود جسم غريب يسد فتحة البواب بالمعدة، وتبين فيما بعد أنه هاتف محمول صغير الحجم كان يهدد حياة المريض.

قام الفريق الطبي على الفور بإجراء جراحة دقيقة لاستخراج الهاتف بنجاح ودون مضاعفات، حيث استعاد المريض وعيه في قسم الإفاقة وتأكدت استقرار حالته الصحية، وبقي تحت الملاحظة الطبية لعدة أيام للتأكد من سلامته.