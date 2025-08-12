تساقط شهب البرشاويات 2025 يشهدها فلكية جدة اليوم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تشهد سماء العالم العربي ذروة تساقط شهب البرشاويات بدءًا من منتصف مساء اليوم حتى الساعات التي تسبق فجر غد الأربعاء، رغم ظروف الرؤية غير المثالية هذا العام.

زخات الشهب البرشاويات

رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أوضح أن البرشاويات تُعد من أفضل وأغزر زخات الشهب السنوية، ومع وجود القمر في طور الأحدب المتناقص يمكن رؤية نحو 10 إلى 20 شهابًا في الساعة، مما يجعلها فرصة رائعة لرصد الشهب.

أسباب تساقط الشهب

زخات الشهب تحدث نتيجة مرور الأرض عبر البقايا الغبارية التي تخلفها المذنب “سويفت توتال”. وتبدو هذه الشهب وكأنها تنطلق من نقطة واحدة في السماء تُعرف بـ “نقطة الإشعاع” وتقع في الشمال الشرقي.

نصائح لرصد الشهب

يوضح أبو زاهرة أن رصد شهب البرشاويات يتطلب اختيار موقع مظلم بعيد عن أضواء المدن وإعطاء العينين وقتًا كافيًا لتكييفهما مع الظلام. ويمكن بدء رصد الشهب بعد الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي وزيادة أعدادها بعد منتصف الليل.

بهذه الطريقة، يمكن لعشاق الفلك والمهتمين بالظواهر الطبيعية السماوية الاستمتاع بعرض سماوي مميز لتساقط شهب البرشاويات خلال هذه الفترة.