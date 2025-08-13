اكتشف الزر السحري في ريموت التكييف يخفض فاتورة الكهرباء للنصف

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر تقنية “وضع الجاف” في مكيف الهواء حلاً فعالاً للتعامل مع الرطوبة العالية، خاصة في الأجواء الرطبة. يتميز هذا الوضع بقدرته على امتصاص الرطوبة الزائدة بدلاً من التبريد المباشر، مما يؤدي إلى توفير الطاقة وتحسين جودة الهواء. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول هذه التقنية المذهلة:

وضع التجفيف في مكيف الهواء: حلاً مثالياً للأجواء الرطبة

يعتبر وضع “الجاف” أو Dry Mode واحداً من أهم خصائص مكيفات الهواء الحديثة، حيث يعمل على امتصاص الرطوبة الزائدة في الهواء بدلاً من تبريده مباشرة. يتم تفعيل هذا الوضع عادة عن طريق زر يحمل رمز قطرة ماء على جهاز التحكم عن بُعد. وعلى الرغم من تشابه الإحساس بدرجة الحرارة بين وضعي “التبريد” و”الجاف”، إلا أن وظيفة كل منهما تختلف تماماً.

آلية عمل وضع التجفيف في مكيفات الهواء

في وضع “الجاف”، يعمل المروحة والضاغط (الكومبريسور) بسرعة أقل مقارنة بوضع التبريد، حيث يتم التركيز على سحب الرطوبة من الهواء بدلاً من تبريده مباشرة. هذا الوضع مثالي خلال الأيام الحارة والرطبة أو خلال فترات الأمطار عندما تكون درجات الحرارة معتدلة نسبياً. إذا كانت الأيام شديدة الحرارة، فإن وضع التبريد يبقى الخيار الأمثل.

مميزات استخدام وضع التجفيف لتوفير الطاقة

يتيح استخدام وضع “الجاف” العديد من الفوائد، بما في ذلك:

خفض استهلاك الكهرباء وتقليل قيمة الفاتورة الشهرية.

تحسين جودة الهواء داخل المنزل عن طريق تقليل الرطوبة وتقليل فرص نمو العفن.

حماية الأثاث والمفروشات من التلف الناتج عن الرطوبة العالية.

كيفية تفعيل وضع التجفيف في مكيف الهواء

لتفعيل وضع “الجاف” في مكيف الهواء، يمكن اتباع الخطوات التالية:

تشغيل المكيف على وضع التبريد لبدء التبريد. الضغط على زر “Mode” في جهاز التحكم عن بُعد. اختيار “Dry” والذي يُرمز له برمز قطرة ماء. ضبط درجة الحرارة على 25 درجة مئوية. للعودة إلى وضع التبريد، الضغط على زر “Mode” واختيار “Cool”.

نصائح لتوفير الكهرباء مع استخدام التكييف بكفاءة

يُنصح بعدم استخدام وضع “الجاف” لفترات طويلة لتجنب جفاف الهواء، بالإضافة إلى تنظيف فلتر المكيف بانتظام لضمان كفاءة عمله وتوفير الطاقة. استخدام وضع “الجاف” يعتبر خياراً ذكياً لتحقيق الراحة وتوفير المال، خاصة في المناطق ذات الرطوبة العالية خلال فصل الصيف.