تطور جديد.. الطب السعودي يعزز الريادة العالمية للمملكة في مجال الصحة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم تصنيف 16 مدينة سعودية كمدن صحية بارزة، بما في ذلك جدة والمدينة المنورة التي أصبحتا أول مدينتين صحيتين مليونية في الشرق الأوسط. هذا التقدير يعكس التزام المملكة بتحسين البنية التحتية الصحية وتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين.

إنجازات سعودية في البحث العلمي والابتكار الطبي

شهدت المملكة تقدمًا كبيرًا في مجال البحث العلمي الطبي، حيث تم تصنيف دراسة سعودية حول زراعة الكبد باستخدام الروبوت ضمن أفضل 10 أبحاث طبية مؤثرة عالميًا لعام 2024. تم إجراء هذه الدراسة في مستشفى الملك فيصل التخصصي، مما يبرز مستوى الخبرة الطبية في المملكة.

المستشفيات السعودية ضمن قائمة أفضل 250 مستشفى عالميًا

تم تصنيف 7 مستشفيات سعودية ضمن قائمة أفضل 250 مستشفى في العالم لعام 2025 من قبل “براند فاينانس”. هذا التقدير يعزز مكانة المملكة كوجهة للسياحة العلاجية ويؤكد على جودة الخدمات الطبية المقدمة في هذه المؤسسات الصحية.

رؤية 2030 تدعم التطور الصحي في المملكة

تؤكد هذه الانجازات نجاح رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة ودعم الابتكار والبحث العلمي في قطاع الصحة. التكامل بين النظام الصحي والقطاعات الأخرى ساهم في تحقيق هذه النتائج وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للخدمات الطبية المتقدمة.

نقاط مهمة: