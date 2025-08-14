غياب مفاجئ.. علي محمود يتغيب عن مواجهة إنبي ووادي دجلة للإصابة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يواجه نادي إنبي تحدٍ جديد بعد غياب لاعبه البارز علي محمود، الذي سيغيب عن مباراة الفريق ضد وادي دجلة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز. تعود هذه الغيابات إلى إصابة تعرض لها اللاعب، مما يجعل الجهاز الطبي يعمل جاهدًا على تأهيله بسرعة.

برنامج العلاج والتأهيل الذي يتبعه علي محمود يهدف إلى إعادته إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن، ولكن المدرب حمزة الجمل يفضل التأني لضمان عودته بشكل كامل وبلا إصابات.

علي محمود لاعب أساسي في تشكيلة إنبي، حيث يلعب دورًا حاسمًا في خط وسط الفريق ويساهم في توازن الأداء الدفاعي والهجومي. وبالنظر إلى أهميته، يسعى الجهاز الفني لضمان تواجده في التشكيلة الأساسية.

إنبي يسعى لتحقيق أول انتصار له في الموسم الجديد بعد تعادله السلبي مع فاركو في الجولة الافتتاحية. ويدرك الجهاز الفني تحديات المباراة القادمة أمام وادي دجلة، ويعمل على استعداد اللاعبين بشكل كامل لهذا الاختبار الصعب.

في المباراة الأولى، انتهت مواجهة إنبي وفاركو بالتعادل السلبي، وهو نتيجة لم ترضي الفريق العاصمي الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة.