الامارات | محمد بن زايد يهنئ الإمارات والشعوب الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنئ الإمارات والشعوب الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شعب دولة الإمارات والشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "أهنئ شعب دولة الإمارات والشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعياً الله تعالى أن يكون عاماً يسوده السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وأن تنعم فيه الشعوب كافة بالخير والازدهار".
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